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Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler

Bursa'da kar yağınca çiftliklerinde devamlı olarak elektriklerin kesilmesinden şikayetçi olan çiftçi kardeşler, hurda malzemelerden yaptıkları mini santral ile dere suyundan enerji ürettiler. Kardeşler, 5 bin liraya mal ettiği santral ile faturalarını minimuma indirirken, kışın ise hiç para ödemiyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:09
Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler
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Keles ilçesinin Baraklı Köyü'nde hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail ve Ramazan Subaşı kardeşler, çiftliklerinin enerjisini kendileri üretiyor. Yüksek kesimde bulunan çiftliğin bulunduğu bölgeye kışın çok kar yağıyor. Yağan aşırı karla birlikte çiftlikte elektriklerin sık sık kesilmesi üzerine Subaşı kardeşler bu duruma bir alternatif aramaya başladı. Elektrik teknikeri olan Ramazan Subaşı'nın teklifiyle kardeşler çiftliklerinin yanından geçen derenin suyundan elektrik üretmeye karar verdi. Hurdacıdan topladıkları malzemelerle yaptıkları mini santral, akan derenin suyuyla elektrik üretmeye başladı

5 BİN LİRAYA MAL ETTİLER

Yaptıkları hidroelektrik santrali, suyun basıncıyla hareket edip, bu sayede elektrik üretiyor. Bu sayede kardeşler elektriksiz kalmazken, elektrik faturalarına en alt seviyeye düşürdü. Kardeşler kışın suların bol aktığı dönemde bol elektrik üretip elektriğe para vermezken yazın derede suların azaldığı esnada normal şebekeden ihtiyaçlarını karşılıyor. Kardeşler 5 bin liraya mal ettikleri cihazla bedava elektrik üretiyorlar.

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"FATURALARI DÜŞÜRDÜK"

Çiftliklerinde kar yüzünden elektriklerin sık sık kesilmesiyle böyle bir sistem kurduklarını ifade eden İsmail Subaşı, "Kışın kar yağınca burada sürekli elektriksiz kalıyorduk. Biz de nasıl karanlıkta kalmayız diye düşünürken bu sistemi bulduk. Biz çiftliğimizde hayvan yetiştiriyoruz. Hurda malzemelerden ürettiğimiz cihaz suyun basıncıyla birlikte çarkları dönüp elektrik üretiyor. Bu sayede hem elektriksiz kalmaktan kurtulduk, hem de elektrik faturalarını düşürdük" dedi.

"KIŞIN HİÇ ELEKTRİK PARASI VERMİYORUZ"

Elektrik teknikeri olan Ramazan Subaşı, "Bu cihazı abim yaptı, ben de ona destek oldum. Bu cihaz yüzde yüz kendi imalatımız. Suyun basıncıyla çarkları döndürüp elektrik üretiyor. Kışın su bol olduğu için hiç elektrik parası vermiyoruz. Bu cihaz doğru akım üretiyor. Biz bu akımı 220 volta çeviriyoruz. Burada üretilen elektrik aküleri şarj ediyor, bu sayede elektriği bedavaya getiriyoruz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeElektrikSantral
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