HDP İzmir İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldürüldü. Silahlı saldırgan yakalandı.

İzmir’de, Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin ikinci katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı D.P'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

HDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da, bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR’DAN TÜM PARTİ BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin İzmir İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bütün siyasi partilerin başkanlarına en kısa zamanda bir araya gelme çağrısında bulunarak, "Bu kirli, kanlı ve karanlık oyuna karşı ortak tutumu Türkiye halklarına hep birlikte gösterelim. Gecikmeye hakkımız yok." dedi.

Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "bir kaos planı ve iç çatışma hesabının devreye sokulduğunu" ileri sürdü.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Sancar, "Ama demokratik siyasette kararlılığımız da en az öfkemiz ve acımız kadar kesindir." ifadesini kullandı.

Sancar, siyasi parti başkanlarına çağrıda bulunarak, "Mecliste bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partilerin başkanlarıyla en kısa zamanda bir araya gelelim. Gelişmeleri birlikte değerlendirelim. Bu kirli, kanlı ve karanlık oyuna karşı ortak tutumu Türkiye halklarına hep birlikte gösterelim. Bunun için vaktimiz az. Gecikmeye hakkımız yok. Bu ülkenin bu konuda yan çizmeye zamana oynamaya ve oyalamalara tahammülü yok." diye konuştu.

"İZMİR İL ÖRGÜTÜMÜZÜN İŞLERİNE YARDIMCI OLAN BİR ÜYEMİZDİ"

Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın annesinin rahatsızlığından dolayı bir süredir HDP İzmir İl Başkanlığının işlerine yardımcı olan, Mardin'in Ömerli ilçesi doğumlu bir üyeleri olduğunu söyledi.

Poyraz'ın saldırı esnasında il başkanlığında yalnız olduğunu belirten Sancar, bugün için 40 kişinin katılacağı bir toplantının planlandığını ancak ertelendiğini anlattı.

Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile milletvekilleri, MYK ve Parti Meclisi üyelerinin İzmir'e hareket ettiğini, genel merkezde de kriz masası oluşturduklarını kaydetti.