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Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Brüksel'de görüşecek. Yeni yönetimle liderler düzeyinde yapılacak ilk yüz yüze görüşmede gündem ikili ilişkiler olacak.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:40
Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde
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NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

Erdoğan: Görüşme alanımız çok geniş

Erdoğan, dün Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

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Biden'la göreve geldikten sonra gerçekleştirecekleri ilk yüz yüze görüşme olacağını belirten Erdoğan, birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan, bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye, Amerika ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefik ve bu iki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO'yla yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Tabii bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir."

F-35 konusu

Şu anda savunma sanayine yönelik masaüstünde kalan birçok konu olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bunların da en önemlisi, F-35 konusudur. Bu konuda Türkiye, maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde, yani sadece parça noktasında 700-750 civarında parçayı veren bir Türkiye var ama bütün bunlarla da beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. 5 tane F-35 verilmiştir ve daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir." dedi.

"Beklentimiz, amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir"

Erdoğan, bunun yanında patriotlar konusu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda da yine Amerika sözünde durmamış, bunları geri almış. Geri alınca tabii bizler de bu arada Rusya'yla bir anlaşmaya gitmek suretiyle malum S400'ler konusunda adım attık ve S400'leri aldık. Bütün bunların yanında tabii daha başka birçok savunma sanayiinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor. Bundan sonraki sürece yönelik 'Neleri yaparız veya yapamayız' bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bunları da ayrıca görüşeceğiz. Bizim bütün derdimiz, beklentimiz, NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak yani amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir."

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Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANBİDEN GÖRÜŞMESİ
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