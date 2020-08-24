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Giresun'daki selde 6 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da sel sonucu 2 jandarma personeli şehit oldu, 4 kişi hayatını kaybetti, 153 kişi mahsur kaldıkları bölgelerden ekiplerce kurtarıldı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:08
Giresun'daki selde 6 kişi hayatını kaybetti
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Giresun'da dün etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi.
Doğankent’e arama kurtarma çalışmalarına desteğe giden 5 jandarma personelini taşıyan jandarma aracı, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sel sularına kapıldı. Şu ana kadar 2 jandarma personelinin naaşına ulaşıldı. 
İl genelinde selde kaybolan 3’ü jandarma personeli, biri iş makinesi operatörü 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 
Sel sonucu 3'ü Dereli'de, 4'ü Doğankent'te, 10'u Yağlıdere'de olmak üzere 17 bina yıkıldı, bu üç ilçede toplamda 361 bina hasar gördü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Giresun'daki sel felaketinde 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 150'ye yakındı. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere, bu sel felaketinde maalesef orada da yaralılar var. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip etsin." dedi.

3 BAKAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI
Bölgede yürütülen çalışmalarda tüm bakanlıklardan 944 personel görev alıyor. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin etkili olduğu bölgeleri hem havadan hem de karadan inceledi.

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İncelemelerin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gece geldiğini belirterek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

"İLÇENİN ALTYAPISINDA BÜYÜK TAHRİBAT VAR, ELEKTRİK VERMEKTE ZORLANIYORUZ"
Bölgeye geldiklerinde 4 ana yolun kapalı olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu yolların 3'ü açıldı. Bir ana yol var kapalı olan onun açılması için de çalışmalar sürüyor. Beş vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade etmişti. Yine 153 vatandaşımız arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı. Yine 11 vatandaşımız kayıp, bu vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 118 köy yolu kapalıydı, 20 köy yolumuz açıldı, şu an 98 köy yolu kapalı. Yine 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, yaklaşık 40 yerleşim birimine elektrik verildi ve 38 yerleşim birimine indi. Bu konuda biraz zorlanıyoruz çünkü altyapısında ciddi bir tahribat var, bütün ekipler bu konuda mücadele içerisindeler. Bu konuda biraz zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

SELDE 17 BİNA YIKILDI, 361 BİNA HASAR GÖRDÜ 
Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Kurum da 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi.
Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerinin selden en çok etkilenen 3 ilçe olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi tüm bakanlıklar seferber oldular ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde ne yaptıysak burada da tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hem altyapı hem üstyapı imalatlarımızın hasar tespitlerini yapmak amacıyla şu anda 45 ekibimiz sahada. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede 378 binanın hasar tespitinde, Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık, 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı olmak toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Tabii hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor."

 

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Son Güncelleme: 24.08.2020 10:50
Anahtar Kelimeler:
Giresun Sel
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