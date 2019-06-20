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Genelkurmay “çatı“ davasında karar: 17 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Genelkurmay “çatı“ davasında karar: 17 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet

20 Haziran 2019 Perşembe 08:52
Genelkurmay “çatı“ davasında karar: 17 sanığa 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet

 FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAKİ EYLEMLERE İLİŞKİN ARALARINDA SÖZDE "YURTTA SULH KONSEYİ" ÜYELERİNİN DE BULUNDUĞU 224 SANIĞI YARGILAYAN ANKARA 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİ, ARALARINDA ESKİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI VE YAŞ ÜYESİ, ESKİ ORGENERAL AKIN ÖZTÜRK'ÜN DE BULUNDUĞU 17 SANIĞI 141'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE MAHKUM ETTİ

ÖRGÜT ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN DE ARASINDA BULUNDUĞU FİRARİ 13 SANIĞIN DOSYALARI AYRILDI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

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Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, "anayasayı ihlal" suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139'ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Böylece Kılıç 140, diğerleri 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

Son Güncelleme: 20.06.2019 11:56
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