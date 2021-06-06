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Gazeteden sepet örüyorlar

Bursa'da bir halk merkezinde, gazeteler geri dönüştürülerek sepet haline getiriliyor. Kursiyerlerin eserleri, 100 liradan alıcı buluyor.

06 Haziran 2021 Pazar 23:06
Gazeteden sepet örüyorlar
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Bursa'da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan el sanatları kursunda vatandaşlara hurda gazeteden sepet örme sanatı öğretiliyor.

Kursiyerler hurda gazeteleri rulo yaparak sepet hâline getiriyor.

Rulo haline getirdikleri kağıtları tutkal yardımıyla yapıştıran kursiyerler, ortaya sanat eseri gibi sepetler çıkartıyor.

Kurstan sertifika alan kursiyerler, öğrendikleri teknikle evlerinde hurda kağıttan sepet örüp, tanesini 100 liradan satıyor.

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Kadınların ördüğü ekmek, eşya ve nişan sepetleri büyük rağbet görüyor. Kadınlar çöpe gidecek gazeteleri sanat eserine dönüştürüyor.

Sepet örme işini öğreten Osmangazi Halk Eğitim Merkezi hocası Nuriye Or, "Gazete kâğıtlarından sepet örüyoruz. Verdiğim kursta bunu öğretiyorum" dedi.

Or, "Çöpe gidecek olan gazeteler bizim elimizde sanat eserine dönüşüyor" şeklinde konuştu.

"Gazeteleri şiş yardımıyla çubuk haline getiriyoruz" diyen Or, "Yapacağımız işlere göre şekil veriyor, sonra tutkalla yapıştırıyoruz" diye konuştu.

Or, son olarak şunları söyledi:

"Bu ürün çok ekonomik bir ürün. Bu işi öğrenen kadınlar evlerinde yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gazete kağıdından yapılan bu sepetler 100 liraya kadar alıcı buluyor"

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