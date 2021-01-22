FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'de

ŞÜPHELİ 6 MUVAZZAF ASKER, ADLİYE SEVK EDİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında KKTC’de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, uçakla İstanbul'a getirildi.
Sağlık kontrolünün ardından zanlıların sevk edildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.
Son Güncelleme: 22.01.2021 19:54