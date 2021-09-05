Ferhan Şensoy'un adı yaşatılacak

FerhanŞensoy'un vefat etmesinin ardından köyde yaşayan sanatçılar, Büyük Ustalar Çınarlığı'nda bir araya gelerek sanatçının isminin yaşatılması için bir çınar fidanını toprakla buluşturdu, ardından can suyu verdi.

Sonsuz Şükran Köyü’nün Kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçılar olarak değerli tiyatro ustası Ferhan Şensoy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi, Allah'tan rahmet dileğinde bulundu, "Türk geleneksel tiyatrosunu modern sahneye taşıyan çok değerli eserler yazmış, çok aykırı, yenilikçi, kavuk sahibi bir tiyatro ustamızdı." dedi.

Taşdiken, Sonsuz Şükran Köyü'nde kurdukları Büyük Ustalar Çınarlığı'nda Türkiye'nin değerli isimlerini yaşatma kararında olduklarını da dile getirirken, bu geleneğin buranın yerleşmiş insanları tarafından bundan sonra da devam ettirileceğini umduklarını ve bunu beklediklerini kaydetti.

Programa katılan Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden bestekar ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı da vefat eden Şensoy'a rahmet dileğinde bulunarak, "Değerli bir ustaydı. Mekanı cennet olsun. Onu burada çınarıyla yaşatacağız." ifadelerini kullandı.