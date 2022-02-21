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Falyalı cinayetiyle ilgili 5 tutuklama talebi

Kıbrıs’ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı’nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmaları talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 20:02
Falyalı cinayetiyle ilgili 5 tutuklama talebi

Kıbrıs’ta 8 Şubat akşamı aracında silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Söylemez ve Faysal Söylemez’in de arasında olduğu 8 kişi İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Şüphelilerin ifadesinin alınması için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda 7 savcı görevlendirildi. Mustafa Söylemez ve Faysal Söylemez’in ifadesini tek savcı alırken, diğer 6 şüpheli ayrı ayrı savcılara ifade verdi. Ayrıca Söylemez kardeşlerin emniyette susma haklarını kullanırken savcıya ifade verdikleri öğrenildi. Alınan ifadelerin ardından savcılık şüpheliler Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız'ı tutuklanmaları talebi ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Halil Falyalı’nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 21.02.2022 20:19
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