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Evinin çatısını fabrikaya çevirdi

Yaptığı ürünlerden yakın çevresi ve komşularına da satmaya başlayan 57 yaşındaki Aynur Ayvaoğlu, evinin çatısını fabrikaya çevirdi. Ayvaoğlu, kendi elleriyle reçeller hazırladı, meyve kurutmaya başladı.

04 Temmuz 2021 Pazar 19:26
Evinin çatısını fabrikaya çevirdi

Aydın'ın Buharkent İlçesi'nde yaşayan Aynur Ayvaoğlu, engelli kızı Ümran'ın sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla bölgedeki üreticilerden aldığı meyvelerle kendi elleriyle reçeller hazırladı, meyve kurutmaya başladı. Yaptığı ürünlerden yakın çevresi ve komşularına da satmaya başlayan 57 yaşındaki Ayvaoğlu, evinin çatısını fabrikaya çevirdi. Kızı Ümran'ı 18 yıl önce kaybeden Ayvaoğlu reçel yapmaya ve meyve kurutmaya devam etti, aile bütçesine katkı sağladı. Sosyal medyayı kullanması ile birlikte yıllık 80 bin lira net gelir getiren çatı fabrikasını hayata geçirdi.

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MEYVEDEN CİPS ÜRETİYOR

Ayvaoğlu, evinin çatısında çilek, incir, portakal, ananas, kivi gibi meyveleri kurutarak sağlıklı cipsler üretiyor. Tüm ailesinin yardım ettiği Ayvaoğlu ürettiği tüm ürünleri iki işletmenin satın aldığını belirterek, “Tüm ürünlerimi anlaştığım  iki firma satın alıyor. Hatta yetmiyor bile. Geri dönüşlerden memnunum. Kendim de 100'er gramlık paketlerde satış yapıyorum. Sağlıklı cipsler üretiyorum. Ev hanımlarına sesleniyorum. Yapabilecekleri çok şey var yeter ki üretsinler” ifadelerini kullandı. Reçel yaparak üretime başladığını söyleyen Ayvaoğlu, “Engelli bir kızım vardı ona sağlıklı ürünler yedirmek amacı ile başladım. Önce reçel yapıyordum. Misafirlerim de reçellerimi beğeniyordu. Onların teşviki ile işleri büyütmeye karar verdim. Sosyal medyada insanların ürün sattığını görüyordum. Ben de sosyal medyayı kullanmaya başladım. Kızım Melike kuru meyve yapma fikrini ortaya attı. Cips yerine çocuklara sağlıklı atıştırmalık ürünler yaptık. Ailemin desteği girdiğim bu işte satışlar da artınca biraz daha büyüttük. Şimdi evimizin çatısı fabrika gibi oldu” dedi.

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