Erdoğan: “Terör devleti İsrail’in zulümleri karşısında hem hüzünlü hem öfkeliyiz, İsrail’in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin bayramlaşma etkinliğinde, "Terör devleti İsrail'in zulümleri karşısında hem hüzünlü hem öfkeliyiz" dedi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye’nin bu konudaki tavrı tamamen ilkeseldir. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hangi şevkle desteklemişsek, bugün Filistin’de yaşananlara karşı aynı hissiyatla harekete geçiyoruz. Suriye sınırımızda terör koridoruna nasıl izin vermemişsek Mescid-i Aksa’ya uzanan ellere aynı şekilde harekete geçiyoruz. Libya’nın bölünmesine nasıl izin vermediysek, Somali’nin yalnız bırakılmasına nasıl göz yummadıysak, Kırım’ın ilhakını nasıl kabul etmediysek tüm dünya görmezden gelse bile İsrail’in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz”.



Yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti."Uluslararası toplumun bu konudaki duyarsızlığından üzüntü duyuyoruz. Siyasi kaygılarla, sinsi hesaplarla İsrail’in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir” diye konuşan Erdoğan, İsrail’in Filistin’de sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazlarsa , yarın herkesin kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacağını vurguladı.Bu terör devletinin artık tüm sınırları aşmış durumda olduğunu belirten Erdoğan, “"Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır” diye konuştu.