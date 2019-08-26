Erdoğan: Oyalanırsak kendi planlarımızı hayata geçiririz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt’te ‘Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü törenleri’nde konuştu. Suriye’de, Fırat nehrinin doğusuna dair gündem olan ‘güveni bölge’ hakkında ABD’ye mesaj veren Erdoğan, “İstediğimiz dışında bir yol zorlanırsak oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır kendi planlarımızı hayata geçiririz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları söyle:

“1000 yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizi hasta adam ilan edenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Eğer bugün millet olarak Malazgirt Zaferi’ni böylesine bir coşku ile kutluyorsak işte bu proje ile birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir. Yarım asır sonra bizler göremesek de Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların coğrafyanın fethi değildir asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir.

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Diyarbakır’da gördünüz değil mi? Yavrusu kaçırılan öldürülen diğer yavrusu ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi gördünüz değil mi? Biz dik duracağız. Bu insanların yavruları istismarına fırsat vermeyeceğiz. Haydut devlet Kudüs’ü hoyratça gasba çalışıyor. Bugün Suriye’de yıkım katliam var. Rejim her gün masum kanı döküyor. Bugün Kudüs’te Filistin’de zulüm var.

MÜCADELEYİ SINIR ÖTESİNE TAŞIDIK

Irak’ta 2 milyon, Suriye’de 1 milyon Afrika ve Güney Amerika’nın farklı yerlerinde milyonlarca insanın çıkar uğruna nasıl katledildiklerini unutmadık. Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyi yapmak isteyen kara alçakları da unutmadık. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyü hesap sahibi unutmayın ki Allah’tır. Tüm bu badireleri geride bırakarak bu günlere geldik. Daha düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış durumdayız. Bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Kardeşlerim, Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bizim davamız da inşa davası olmuştur. Bin yıldır kanla ve terle vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden yükselişimize büyük ve güçlü Türkiye davasına şahitlik edecektir.

Hz. Ömer’in adaleti ve Hz. Ali’nin cesareti ile yolumuzda kararlılıkla yürüyor muyuz? Unutmayın Gazi Mustafa Kemal’in o Çanakkale ruhunu yaşatmakta kararlı mıyız? Sizlerde gördüğümüz bu azim ve kararlılık geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en büyük teminattır. Bugün Türkiye tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele sıradan değildir. FETÖ’cü hainler bir darbe girişimiyle ülkemizi işgale yeltendiklerinde karşılarında tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak oraya gelmiş milleti Malazgirt Ovası’nda olduğu gibi karşılarında buldular. Burada 15 Temmuz darbe girişiminde dik duruşu başta olmak üzere her konudaki samimiyeti için huzurlarınızda Sayın Bahçeli ve heyetine teşekkürü şahsım ve milletim adına bir borç biliyorum. Aynı şekilde bu mücadeleden bizimle birlikte olan diğer partilerden ve toplumun her kesiminden kardeşlerime şükranlarımı sunuyoruz. Darbe girişiminde bu kadro ülkemize yönelik her saldırıya karşı tek bir yürek olarak hep birlikte yürümeye devam ediyoruz. Bir de bu kutlu mücadelenin içinde yer almayanlar var. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söylemlerinizle onların değirmenlerine su taşırsanız bunu adı başka bir şey olur.

BAY KEMAL HERHALDE BİZİM AY VE YILDIZIMI BİLMİYOR

Konu ülkemizin bekası olduğunda başka saflarda yer alanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye terör örgütleri ile mücadele ederken siz söyleminiz ve davranışınızla onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başı ‘Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var?’ diyor. Ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işleri anlamıyorsun anlamayacaksın. Biz oradayız orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Öyle lafla ‘Biz, Atatürk’ün partisiyiz’ demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Ege’de Amerika var Fransızlar var Türkiye orada yokmuş öyle diyor Bay Kemal. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var sismik gemilerimiz var fırkateynlerimiz var SİHA’larımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımı da bilmiyor. Dağda teröristin, denizde Rum’un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Şu anda Pençe-1 Pençe-2 Pençe-3... Teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz hiç kimse ile mukayese edilmez. Bizimkiler şehadet şerbetini içenler.

TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafee alıyoruz. Sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır. Birilerinin dokunulamaz olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat’ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz. Önceliğimiz diyalogdur işbirliğidir. İstediğimiz dışında bir yol zorlanırsak oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA’larımız İHA’larımız helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimiz bölgeye girecek. Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok.”