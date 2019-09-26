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Erdoğan-Mitsotakis görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i kabul etti.

Erdoğan-Mitsotakis görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i kabul etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 04:46
Erdoğan-Mitsotakis görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüştü.

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BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göçten Kıbrıs sorununa ve ikili ilişkilere kadar bütün büyük meseleler hakkında samimi bir görüşme yaptıklarını yazdı.

Mitsotakis, "halklarımızın ve bölge istikrarının yararına daha iyi bir ortam  bina etmek için işbirliği yapmaya karar verdik" ifadesini kullandı. 

Son Güncelleme: 26.09.2019 09:15
Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANMitsotakis
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