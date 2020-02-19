banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119028
ALTIN
313.630
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8835
EURO
6.5607
Tek kaybeden DAÜ olacak
Tek kaybeden DAÜ olacak
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2018'deki TBMM Grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2018'deki TBMM Grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:25
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı
banner337

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2018'deki TBMM Grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim hakkındaki davaların algı oluşturmak amacıyla açıldığı kanaatindeyiz." dedi. 

banner317
Tuğba Sağlam Eker ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından terör kapsamındaki birkaç istisna dışındaki davalarından feragat ettiğini hatırlatarak, "Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 25 Aralık 2018'deki partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilerek, 250 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.

banner335
Son Güncelleme: 19.02.2020 17:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TürkAkım'dan Avrupa'ya ocakta 506,3 milyon metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ocakta 506,3 milyon metreküp gaz taşındı
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,75'e indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,75'e indirdi
Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı
Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı
Türkiye’ye giriş yapan İranlı 5 yolcunun midesinden 3 kilo 385 gram eroin çıktı
Türkiye’ye giriş yapan İranlı 5 yolcunun midesinden 3 kilo 385 gram eroin çıktı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü sondaj gemisinin alındığını açıkladı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü sondaj gemisinin alındığını açıkladı
Türkiye’de bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Türkiye’de bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim