banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Erenköy'de infial 16 yaşındaki engelli kız çocuğuna tecevüz ettiler
Erenköy'de infial 16 yaşındaki engelli...
Süte okkalı zam
Süte okkalı zam
Çayönü’nde yangın
Çayönü’nde yangın
Gazimağusa’da çalınan tekne bulundu
Gazimağusa’da çalınan tekne bulundu
Çatalköy ve Ozanköy’de ev açma olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Çatalköy ve Ozanköy’de ev açma...
banner405
Flaş Haber
Süte okkalı zam
Kapat

Erdoğan: Kıbrıs Türkleri'nin Hak Ettikleri Uluslararası Tanınma Ve Meşruiyete Yönelik Tüm Sözlerin Tutulması Gerekir

01 Ekim 2022 Cumartesi 20:30
Erdoğan: Kıbrıs Türkleri'nin Hak Ettikleri Uluslararası Tanınma Ve Meşruiyete Yönelik Tüm Sözlerin Tutulması Gerekir

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta, izolasyon ve ambargolara son verilmesi, Kıbrıs Türkleri'nin hak ettikleri uluslararası tanınma ve meşruiyete yönelik tüm sözlerin tutulması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, insanlığın, salgınların, savaşların, krizlerin ve istikrarsızlıkların merkezinde olduğu sancılı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Dünyanın, aynı zamanda sosyal barışı, insanların bir arada yaşama iradesini ve demokratik kazanımları tehdit eden büyük bir girdaba doğru sürüklendiğini dile getiren Erdoğan, üç kıtanın kavşak noktasında yer alan Türkiye'nin, yaşanan tüm gelişmelerden en fazla etkilenen ülke konumunda olduğunu belirtti.

ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmediklerini bildiren Erdoğan, "Ege'deki gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın, bu hususta adeta teşvik edilmesi de akılla, izanla, müttefiklikle bağdaşmaz. Bölgede tahrik ve gerilim siyaseti gütmek, hiç kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Biz, 100 yıl sonra Yunanistan'ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor, bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Yunanistan yönetimine, kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

- "Türkiye kendi eksenini tahkim ediyor"

 

"Yeniden Asya" girişimine büyük önem verdiklerini dile getiren Erdoğan, Afrika ve Latin Amerika'da da ekonomi ve ticaret başta olmak üzere ikili ve çok taraflı platformlarla iş birliği ve diyalogu güçlendirdiklerini anlattı.

Erdoğan, aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Üçüncü Türkiye-Afrika Zirvesi ile tüm Afrikalılarla bir kez daha kucaklaştıklarını hatırlatarak, böylece Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ilgisinin uzun vadeli ve kalıcı olduğunu açıkça gösterdiklerini söyledi.

Türk dünyasıyla olan iş birliğini de her alanda ilerletmenin gayretinde olduklarını belirten Erdoğan, "Son zirve toplantısını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığımız Türk Devletleri Teşkilatı'nın küresel ölçekte hak ettiği yeri alması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum; dış politikadaki açılımlarımızı bazı çevreler eksen kayması olarak göstermeye çalışıyordu. Halbuki Türkiye, eksen kayması değil, dünyadaki çok farklı diplomatik ilişkilerini, milli menfaatlerimiz çerçevesinde aynı anda yürütmeyi başararak, kendi eksenini tahkim ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 02.10.2022 10:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de Polisevine Saldıran Teröristlerden Birinin Kimliği Belirlendi
Mersin'de Polisevine Saldıran Teröristlerden Birinin Kimliği Belirlendi
Soylu'dan Mersin'deki Polisevine Yönelik Terör Saldırısına İlişkin Açıklama
Soylu'dan Mersin'deki Polisevine Yönelik Terör Saldırısına İlişkin Açıklama
Mersin'de Polisevine Silahlı Saldırıda 2 Polis Memuru Yaralandı
Mersin'de Polisevine Silahlı Saldırıda 2 Polis Memuru Yaralandı
TC Merkez Bankası, Politika Faizini Bir Puan Düşürdü
TC Merkez Bankası, Politika Faizini Bir Puan Düşürdü
Denizli'deki Helikopter Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli'deki Helikopter Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli'de Yangın Söndürme Helikopteri Düştü
Denizli'de Yangın Söndürme Helikopteri Düştü
Erdoğan, Putin İle Bir Araya Geldi
Erdoğan, Putin İle Bir Araya Geldi
Türkiye'de Klinik Çalışmaları Süren Kanser Hücre Tedavisinin ABD'den Gelen Sonuçları Umut Verdi
Türkiye'de Klinik Çalışmaları Süren Kanser Hücre Tedavisinin ABD'den Gelen Sonuçları Umut Verdi
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulusal Birlik Partisinin Yeni Genel Başkanı Üstel'i Kutladı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulusal Birlik Partisinin Yeni Genel Başkanı Üstel'i Kutladı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Konuştu
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Konuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim