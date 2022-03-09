Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ağırlıyor

BBC’nin haberine göre, iki günlük ziyaret, Ukrayna krizi ile eş zamanlı olarak gerçekleşmesi açısından da yakından izleniyor.

İki ülke de, tarafları müzakere masasına oturması noktasında arabuluculuk yapabileceklerini söylüyor.

Ancak uzun bir aradan sonra yapılacak görüşmelerde, en az bölgesel krizler kadar iki ülke ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.



Görüşmeye ilişkin TC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, bu noktaya atıfla, "ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin "hem İsrail, hem Türkiye, hem de bölgenin tamamı için önemli" olduğunu söyledi.Times of Israel'in haberine göre Herzog, "Her konuda uzlaşamayacağız, ve geçtiğimiz yıllarda İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde elbette iniş ve çıkışlar yaşandı, ancak ilişkileri yeniden başlatmak ve orantılı, ihtiyatlı bir yaklaşımla, iki devlet arasında karşılıklı saygı içinde ilişkileri inşa etmek için çabalamalıyız" diye konuştu.