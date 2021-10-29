banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vadili’de trafik kazası!
Vadili’de trafik kazası!
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Demokrat Parti'de deprem !
Demokrat Parti'de deprem !
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
banner376
Flaş Haber
Vadili’de trafik kazası!
Kapat

Erdoğan: “Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz“

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı..

29 Ekim 2021 Cuma 09:15
Erdoğan: “Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz“

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

İlanının 98'inci yılında, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle andığını belirten Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

"Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken, gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk Meclis'ten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiparane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

banner341
Köklü tarihten, kadim değerlerden aldıkları güçle, 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerinin sürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınının en ağır evresini, sağlık alt yapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yöneterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranıyla kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan, sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik.

Bu süreçte darbecilerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek, her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya'da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öz topraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde edilen bu başarıların, Türkiye'nin güçlü altyapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğini de gösteren önemli bir işaret olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere, hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede milli mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyet'imize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyet'imizin 98'inci yıl dönümü kutlu olsun."

banner360
Son Güncelleme: 29.10.2021 10:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 Büyükelçinin açıklamasına tepki
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 Büyükelçinin açıklamasına tepki
Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor
Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor
Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu
Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı İspanya Dışişleri Bakanlığı Sekreteri ile görüştü
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı İspanya Dışişleri Bakanlığı Sekreteri ile görüştü
Dijital Türk Lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Dijital Türk Lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Fuat Oktay'dan, Akıncı'nın açıklamasına tepki
Fuat Oktay'dan, Akıncı'nın açıklamasına tepki
Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi
Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim