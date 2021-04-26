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Erdoğan: Cenevre'nin sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:15
Erdoğan: Cenevre'nin sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz
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“TATAR’IN VİZYONUNA TAM DESTEK VERECEĞİZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı misafir ettiklerini kaydederek, Tatar ile görüşmelerinde ikili iş birliği konularını, yarın Cenevre'de gerçekleştirilecek "gayriresmi 5+1 Birleşmiş Milletler" toplantısını ele aldıklarını aktardı.

Tatar'ın Cenevre'de, Kıbrıs Türk halkından aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getireceğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 27.04.2021 00:43
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