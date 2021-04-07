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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:15
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
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“SURİYE'DEN LİBYA'YA, DOĞU AKDENİZ'DEN EGE'YE, KIBRIS'TAN KARABAĞ'A KADAR HER KRİZ ALANINDA KALICI ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN HEM SAHADA, HEM DE MASADA AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar her kriz alanında kalıcı çözüm bulunması için hem sahada, hem de masada aktif şekilde çalışıyoruz” dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada , "dışişleri" alanındaki çalışmalara ilişkin şu bilgiyi verdi:
"Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar her kriz alanında kalıcı çözüm bulunması için hem sahada, hem de masada aktif şekilde çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin, toprak bütünlüğü ve milli birliği temelinde bir barış, güven, istikrar iklimine kavuşması için her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyoruz. Libya ile imzaladığımız güvenlik ve askeri iş birliği ile deniz yetki alanları mutabakatlarıyla, her iki ülkenin Akdeniz'deki doğal kaynaklar üzerinde var olan haklarını garanti altına aldık. Azerbaycan topraklarının bir kısmı ile Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süren işgali sona erdirmek için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer alarak, kazandıkları zafere destek olduk. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Orta Asya ülkeleri, Arap dünyası gibi yakın ilişki içinde olduğumuz yerler başta olmak üzere, herkesle hak ve adalet zemininde ilişkilerimizi geliştirme kararlılığı içindeyiz."

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"SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARILAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR"
Savunma sanayisindeki başarılarının da hız kesmeden sürdüğünün altını çizen Erdoğan, "Bu alanda 2002 yılında bütçesi 5,5 milyar olan 62 proje yürütülürken, bugün bu sayı 75 milyar dolarlık bütçeye sahip 750 projeyi geride bıraktı. SİHA'larımızdan zırhlı araçlarımıza, güdümlü mühimmatlarımızdan roketlerimize kadar her alanda gıptayla takip edilen ürünlere sahibiz. İnşallah savunma sanayisinde, kendi yeni nesil savaş uçağımızın geliştirilmesi ve üretimi başta olmak üzere, çok daha büyük başarılar bizi bekliyor" dedi.
"TOPLAM KURULU GÜCÜMÜZÜ 96 BİN 271 MEGAVATA YÜKSELTTİK
Enerji alanında, toplam kurulu gücü 31 bin 846 megavattan 96 bin 271 megavata yükselttiklerine dikkati çeken Erdoğan, “TANAP ve TürkAkım gibi önemli bölgesel enerji projelerini tamamladık. Karadeniz'deki Sakarya Havzası'nda, Fatih Sondaj Gemimiz ile kazılan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Akkuyu Nükleer Santrali'mizin inşası devam ediyor, inşallah ilk reaktörde üretim 2023'te başlıyor" diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 07.04.2021 18:23
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