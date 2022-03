Erdoğan: “2023 seçimleri bir yol ayrımını ifade edecektir“

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şüphesiz her seçim önemlidir, her seçim hayatidir, her seçim belirleyicidir ama 2023 seçimleri, AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Parti toplantılarında il başkanları vasıtasıyla 81 ildeki vatandaşların dert, sıkıntı ve beklentilerini de derli toplu bir şekilde öğrenme imkanı bulduklarını, kendi tespitlerinin sağlamasını yapıp ortak aklın ürünü teknikleri kayıt altına aldıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kadim davamızın bize gösterdiği istikamette yol yürürken, partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Elbette kimi zaman konjonktürel dalgalanmalar, günlük telaşlar, geçici olduğunu bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor ama gittiğimiz yolun doğru olduğunu bildiğimiz için sabırla ve sebatla çalışarak önümüze çıkan her engeli aşıyor, her meseleyi çözüyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız, milletimizin bu duruşumuzu gördüğünü, takdir ettiğini, desteklediğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Bir kez daha milletimizin huzuruna çıkacak, geçmişin hesabını verecek, gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir, her seçim hayatidir, her seçim belirleyicidir ama 2023 seçimleri, AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir. Biz bu seçimde, öncelikle Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına atfettiğimiz büyük hedeflerine ulaştırarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını korumanın peşindeyiz."