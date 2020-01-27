Elazığ’daki depremde can kaybı 41’e yükseldi, kurtarma çalışmaları noktalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.