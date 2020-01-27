banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120150
ALTIN
303.109
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7746
EURO
6.5535
Tatar tehlikeli virajda
BAŞYAZI
Kulak Misafiri...
Kulak Misafiri...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Erhürman ve Tatar Götürüyor
Erhürman ve Tatar Götürüyor
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Elazığ’daki depremde can kaybı 41’e yükseldi, kurtarma çalışmaları noktalandı

41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ’daki depremde can kaybı 41’e yükseldi, kurtarma çalışmaları noktalandı

41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:06
Elazığ’daki depremde can kaybı 41’e yükseldi, kurtarma çalışmaları noktalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

banner317
45 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, 41 KİŞİNİN İSE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Son Güncelleme: 27.01.2020 18:26
Anahtar Kelimeler:
Elazığ’daki Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüslerden Korunma Yöntemleri
Koronavirüslerden Korunma Yöntemleri
Vagonlar depremzedelerin kullanımına sunuldu
Vagonlar depremzedelerin kullanımına sunuldu
Elazığ'daki depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Elazığ'daki depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Afad: ”Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi”
Afad: ”Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi”
Elazığ'daki depremde can kaybı 38'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor
Elazığ'daki depremde can kaybı 38'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor
Elazığ depreminde ölü sayısı 36 oldu
Elazığ depreminde ölü sayısı 36 oldu
Başaran: Bu felaket iktidarın rantçı siyasetinin bir sonucudur
Başaran: Bu felaket iktidarın rantçı siyasetinin bir sonucudur
Tek koluyla tutunduğu hayatta geleceğin futbolcularını yetiştiriyor
Tek koluyla tutunduğu hayatta geleceğin futbolcularını yetiştiriyor
Afad: "Depremden sonra 1556 kişi hastanelere başvurdu"
Afad: "Depremden sonra 1556 kişi hastanelere başvurdu"
DHMİ: Elazığ ve Malatya Havalimanlarına toplu ulaşım ücretsiz
DHMİ: Elazığ ve Malatya Havalimanlarına toplu ulaşım ücretsiz

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim