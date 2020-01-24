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Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem!

Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı. 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Bakan Soylu Elazığ'daki son durumu açıkladı ve herhangi bir can kaybının olmadığını duyurdu.

Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem!

Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı. 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Bakan Soylu Elazığ'daki son durumu açıkladı ve herhangi bir can kaybının olmadığını duyurdu.

24 Ocak 2020 Cuma 21:06
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelen habere göre; Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÜST ÜSTE DEPREMLER

AFAD, 21.08'de 5.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR

Şehir merkezinde herhangi bir can kaybı yok. Büyük bir hasar görülmüyor. İl dışında bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi var. 

AFAD BAŞKANI: EKİPLERİMİZ SAHA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK:

Kızılay Başkanı Kerem Kınık meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalılmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan gelen ilk görüntü

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL

Şu an can ve mal kaybı yok. Gaziantep'te her şey sakin. Bu süreci takip ediyoruz. 

ELAZIĞ BARO BAŞKANI

Şehir merkezinde bir yıkım yok. Köylerden haber bekleniyor.

Son Güncelleme: 24.01.2020 22:13
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