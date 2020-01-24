Elazığ depreminde 14 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada “İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır” denildi.

“225 YARALIMIZ VAR”

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8‘lik depreme ilişkin, “225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır” dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

* Cep telefonunu kullanmayalım.

* İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım.

* Sürekli temas halindeyiz.

* Can kaybı sayısının 4 olduğunu biliyoruz.

* Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ'da 44, Malatya'da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı.

BAKANLAR DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Bölgede çalışmalar sürerken Bakanlarda hızla deprem bölgesine hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.