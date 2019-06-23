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Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama

İstanbul'da tekrarlanan seçimin sonuçları belli oldu. Seçimi yaklaşık yüzde 10 farkla kazanan Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama

İstanbul'da tekrarlanan seçimin sonuçları belli oldu. Seçimi yaklaşık yüzde 10 farkla kazanan Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulunuyor.

23 Haziran 2019 Pazar 19:39
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama

CHP adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarını takip etmek için İstanbul’daki Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Merkezde danışmanları ile kapalı bir odada sonuçları takip eden Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 731 bin oyla önde tamamladı. Bu tarihi zaferin ardından İmamoğlu, kameralara önüne geçti.

İşte İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

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Bugünkü 23 Haziran’da yaptığımız İBB seçimi ve tabi ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden biriside Türkiye’nin demokrasiye katkısıydı. Seçim hayırlı olsun.

İstanbul’un galibi halkımız iyi ki varlar. Net sonuçlar sandık tutunaklarıyla olur. Tüm görevli arkadaşlarımız sandık başından ayrılmasın. Biz demokrasinin tıkır tıkır ilerlemesinden yanayız. Maalesef 31 martta bu işlemedi. saatleri durdurarak zamanın akışını engelleyemezsiniz.

Saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul’da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. Herkesin yeni bir ortak sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul’da artık adalet, eşitlik, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek.

Ben bütün aileme CHP teşkilatına buraya gelerek bize destek olan belediye başkanlarına, İYİ Parti örgütlerine, sayısı 100 bini aşan İstanbul gönüllülerine HDP seçmenlerine, MHP ve AK Parti ile bütün siyasi parti seçmenlerine bu güzel şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımıza kısaca tüm vatandaşlara en yakın yol arkadaşım olan çocuklara, gençlere, annelerimize, teşekkür ediyorum

Son Güncelleme: 23.06.2019 19:46
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