banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Statikonun sisteminden yeni hastane ile yeni döneme
Statikonun sisteminden yeni hastane ile...
Siyasette seviye hiç bu kadar düşmemişti!
Siyasette seviye hiç bu kadar...
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
banner376

Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

 

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:15
Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
banner337

TÜRKİYE, 42 MİLYON 277 BİN 525 DOZ İLE 9. SIRADA YER ALDI

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 660 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 30 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 317 milyon 970 bin ile ABD, 280 milyon 26 bin ile Hindistan, 86 milyon 960 bin ile Brezilya, 74 milyon 300 bin ile İngiltere, 66 milyon 450 bin ile Almanya, 48 milyon 210 bin ile Fransa, 46 milyon 20 bin ile İtalya, 42 milyon 277 bin ile Türkiye, 40 milyon 30 bin ile Meksika, 35 milyon 410 bin ile İspanya, 35 milyon 280 bin ile Endonezya, 34 milyon 900 bin ile Rusya, 32 milyon 190 bin ile Kanada, 31 milyon 590 bin ile Japonya, 26 milyon 490 bin ile Polonya ve 21 milyon 390 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 660 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 146,21 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

banner341
BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 141,74, Seyşeller’de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,99, Bahreyn'de 114,21, Şili'de 111,87, Moğolistan'da 110,07, İngiltere'de 109,45, İzlanda'da 104,08, 101,3 ile Uruguay ve 100,18 ile Katar oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 42 milyon 277 bin 525 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 49,88 oldu. 27 milyon 809 bin 728 kişiye ilk doz, 14 milyon 467 bin 797 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 179 milyon 319 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 883 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

banner360
Son Güncelleme: 21.06.2021 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye’de covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Uydudan izlenen yeşil deniz kaplumbağası 'Talay' 3 günde 30 kilometre yol aldı
Uydudan izlenen yeşil deniz kaplumbağası 'Talay' 3 günde 30 kilometre yol aldı
TC Sağlık Bakanı Koca Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırıma çağırdı
TC Sağlık Bakanı Koca Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırıma çağırdı
Tek piyanoda üç çocuk
Tek piyanoda üç çocuk
Yağmur'a teslim olan kentte sokaklar nehre döndü!
Yağmur'a teslim olan kentte sokaklar nehre döndü!
33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu
33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu
Çabaları takdir topladı!
Çabaları takdir topladı!
Türkiye'de 5 bin 91 yeni vaka
Türkiye'de 5 bin 91 yeni vaka
Bakan Koca'dan Sinovac'a yatırım daveti
Bakan Koca'dan Sinovac'a yatırım daveti
Nilüfer Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
Nilüfer Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim