banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Covid-19 haftalık raporu açıklandı…
Covid-19 haftalık raporu açıklandı…
Marketten 9 şişe içki çaldı
Marketten 9 şişe içki çaldı
Gece yarısı korkutan olay!
Gece yarısı korkutan olay!
Yarın sağanak yağmur bekleniyor
Yarın sağanak yağmur bekleniyor
Rus kadınları hangi gerekçe ile vatandaş yapıldı!
Rus kadınları hangi gerekçe ile...
banner405

Denizli'de Yangın Söndürme Helikopteri Düştü

21 Eylül 2022 Çarşamba 18:00
Denizli'de Yangın Söndürme Helikopteri Düştü

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "İlimiz Çardak ilçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 22.09.2022 10:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'deki Helikopter Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli'deki Helikopter Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Erdoğan, Putin İle Bir Araya Geldi
Erdoğan, Putin İle Bir Araya Geldi
Türkiye'de Klinik Çalışmaları Süren Kanser Hücre Tedavisinin ABD'den Gelen Sonuçları Umut Verdi
Türkiye'de Klinik Çalışmaları Süren Kanser Hücre Tedavisinin ABD'den Gelen Sonuçları Umut Verdi
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulusal Birlik Partisinin Yeni Genel Başkanı Üstel'i Kutladı
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulusal Birlik Partisinin Yeni Genel Başkanı Üstel'i Kutladı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Konuştu
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Konuştu
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: “Skorsky Tipi Bir Helikopterimiz İkmal Faaliyeti Sırasında Kaza Kırıma Uğramıştır“
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: “Skorsky Tipi Bir Helikopterimiz İkmal Faaliyeti Sırasında Kaza Kırıma Uğramıştır“
Kalp Krizlerini Aşılar Değil, Kovid-19 Pandemisinin Artırdığı Belirlendi
Kalp Krizlerini Aşılar Değil, Kovid-19 Pandemisinin Artırdığı Belirlendi
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakan Hulusi Akar İle Görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakan Hulusi Akar İle Görüştü
Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim