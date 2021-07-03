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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gen tedavisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılışına telefon bağlantısı ile katıldı. Erdoğan, "Ülkemizde henüz başlanamamış olan gen tedavisi için gereken altyapıya sahip hastanemizde en kısa sürede bu yöntemin de devreye alınmasını temenni ediyorum" dedi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gen tedavisi açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin açılışına Vali Şehmus Günaydın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

“40 ÇOCUĞA KEMİK İLİĞİ YAPABİLECEK İMKANA SAHİP”

Törende konuşmak için kürsüye çıkan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, telefonla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Telefon bağlantısıyla törene katılanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

* Kayseri, merhum Kadir Has gibi pek çok hayırsevere ev sahipliği yapmış, mayasında insana hizmet olan bir şehirdir. Açılışını yaptığımız hastanenin de aynı şekilde inşa edilmesinden memnuniyet duyuyorum.

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* Hastanemiz, bünyesindeki kemik iliği nakli, talasemi, hemofili ve ayakta tedavi merkezleri ile kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşudur.

* Hastanemiz kapasitesi itibarıyla aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapabilecek imkana sahiptir. Hatta bu özelliğiyle bırakın ülkemizi, dünyada bile hastanemizle yarışabilecek bir kurum yoktur.

GEN TEDAVİSİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizde henüz başlanamamış olan gen tedavisi için gereken altyapıya sahip hastanemizde en kısa sürede bu yöntemin de devreye alınmasını temenni ediyorum.

* Gereken kadroların tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesiyle hastanemizin çok yakın bir zamanda bölgemizdeki, hatta dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum.

* Bir kez daha hastanenin hayırlı olmasını diliyor, hayırseverlerimize ve üniversite yönetimine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 

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