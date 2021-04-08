Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Blockchain Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’na katıldı. Teşkilat; Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan’dan oluşuyor.

“Online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin yapılabilir olduğuna inanıyoruz.” diyen Erdoğan, blockchain ve yerel para vurgusu yaptı.

Ülkelerimiz için “kritik önemdedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat bünyesinde faaliyet gösteren D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı hakkında konuştu. Üye ülkelerdeki üniversiteler, bu ağın bir parçası olarak inovatif çalışmalarda, fikri mülkiyet ve teknoloji transferinde iş birliği yapabiliyor.

Erdoğan, Türkiye’deki üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bu ağ sayesinde “yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blockchain” alanlarında bilgi paylaşımı yapabildiğini söyledi. D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağının, “ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemde” olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara ek olarak yenilenebilir enerji, robotik, nanoteknoloji gibi alanların üstünde durdu.

Yerel para için çağrıda bulundu

Erdoğan, “İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını” karşılayacak, online bir İslami Megabank fikrinin “yapılabilir olduğuna inandığını” dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, “2017 yılındaki İstanbul zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ortaya koydu. Ülkelerimizi, kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır” dedi.