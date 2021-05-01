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Çocuğa şiddetin cezası 364 TL!

Batman’da özel bir kreşte üç yaşındaki çocuğunun darp edilmesi sonucu başlayan hukuk mücadelesi, üç yıl sonra karara bağlandı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:19
Çocuğa şiddetin cezası 364 TL!
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Çocuğu eve geldiğinde vücudunda darp izlerini fark edip, hastaneye giderek darp raporu alan anne Necla Çoşkun, kreş öğretmeninden şikayetçi oldu. Üç yıl önce meydana gelen olayda şikayetin ardından soruşturma başlatan savcılık ardından yaralama suçlaması ile öğretmen hakkında iddianame hazırladı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENDİ
Adli tıp raporunda çocukta kalıcı bir şiddet izinin kalmadığı belirtilirken, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede ise çocuğun şiddetten psikolojik olarak etkilendiği belirlendi. Yargılama sonunda, öğretmenin suçu sabit görülerek basit yaralamadan 1 yıl hapis cezasına çaptırıldı ancak ceza, paraya dönüştürüldü. Mahkeme hükmün açıklamasını geri bırakarak diğer yandan cezayı 5 yıl erteledi. Öğretmen, sadece mahkeme masraflarını ve vekalet ücretini ödeyecek.

KARARA İTİRAZ
Anne Necla Coşkun, “Çocuk dövmenin cezası 364 TL mi?” diyerek adaletin sağlanması için karara itirazda bulundu. Darp sonucu çocuğunun artık hayatı eskisi gibi olmayacağını belirten Çoşkun, şunları söyledi:

“Okul servisi çocuğumu akşam eve getirdiği zaman çocuğumu gördüğüm zaman şok oldum. Çocuğumu hemen alıp Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüp darp raporu aldım. Daha sonra direk savcılığa suç duyurusunda bulundum. Çocuğumun gözünde şişkinlik, yüzünde çizikler vardı. Karın bölgesinde morluklar vardı. Darp raporunda çocuğun dövüldüğü şiddete maruz kaldığı sonucuna varıldı. Bu şiddetin ardından çocuğum ile ilgili psikiyatri gözetiminde tedavi süreci başlatıldı”

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“KÜÇÜK BEDENLERE DOKUNULMASIN”
Coşkun, “Belki artık çocuğumun hayatı eskisi gibi olmayacaktır. Benim çocuğum darp gördü ama başka çocuklar da darp edilmesin” diyerek şöyle devam etti:

“Mahkeme sonuçlandı ve çok düşük bir para cezası ile sonuçlandı. Benim derdim para cezası değil öyle olmuş olsaydı zaten ilk başta ben bunu yapardım. Gerçekten öğretmenin güzel bir ceza almasını istiyorum. Küçük bedenlere dokunulmasın, onlar incitilmesin. Oğlumun birçok gece kalkıp da bana sarılıp ağladığını gördüm.  Başka çocuklar bu durumu yaşamasın”

“O ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINSIN”
Para cezasının umurunda olmadığını söyleyen anne Necla Coşkun, “Şu an o öğretmen görevi başında ve onun görevden alınmasını istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Duruşma son buldu biz karara itiraz ettik. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım”

"ÇOCUKLARIN SÖYLEDİKLERİNE İTİBAR EDİN"
Coşkun, anne ve babaların çocuklarının söylediklerine itibar etmesi gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti: “Çocuklarınız ile konuştuğunuz zaman o gerçek, er ya da geç ortaya çıkıyor. Özel kreşte güvenlik kamerası yoktu. Kreşte güvenlik kamera görüntüsü olsaydı benim çocuğum şiddete maruz kalmazdı. Maalesef güvenlik kamerası yok ve öğretmenin cezası sabit görüldü. Öğretmen hale görevi başında çalışıyor. Öğretmenin çalıştığı kreş aynı hafta içerisinde başka birine devredildi. Kreş de onlara aitti. Dayak atan kişi mağdur değil dayak yiyen biz mağdur olduk. Talebim öğretmenin cezalandırılmasını istiyorum. Çocuklar sakat kalmadan öldürülmeden böyle insanların önünü kesmeleri lazım”

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