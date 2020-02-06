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CHP, CNN Türk'ü Boykot Kararını Açıkladı

Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararı aldığını açıkladı.

CHP, CNN Türk'ü Boykot Kararını Açıkladı

Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararı aldığını açıkladı.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:35
CHP, CNN Türk'ü Boykot Kararını Açıkladı

Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararı aldığını açıkladı.

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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“3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP’lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP’li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır.

Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türkü izlememelerini tavsiye ediyoruz.”

Son Güncelleme: 06.02.2020 19:11
Anahtar Kelimeler:
CHPCNNTürkBoykot
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