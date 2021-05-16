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Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 2006 yapımı Hokkabaz filminin devamının geleceğini duyurarak, "2022'de bir 'İskender' hikayesi daha yapacağım" dedi.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:25
Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi
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Cem Yılmaz, Twitter hesabından yeni film müjdesi verdi. Ünlü komedyen, 2006 yılında vizyona giren Hokkabaz filminin devamının geleceğini açıkladı. Yılmaz, filmin afişini paylaşarak, "15 yıl önce yaptığımız bu güzel film için çok güzel mesajlar aldım. Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir. 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın 'İskender' karakterini canlandırdığı Hokkabaz filminin oyuncu kadrosunda Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi ünlü isimler yer alıyordu.

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