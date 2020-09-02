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Çelik\'ten Abd\'nin Rum Kesimi\'ne Silah Ambargosunu Kaldırmasına Tepki: "türkiye, Kktc\'ye Yapılmak İstenen Hiçbir Haksızlığa İzin Vermeyecektir"

Ankara, 2 Eylül 20 (.): AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Çelik\'ten Abd\'nin Rum Kesimi\'ne Silah Ambargosunu Kaldırmasına Tepki: "türkiye, Kktc\'ye Yapılmak İstenen Hiçbir Haksızlığa İzin Vermeyecektir"
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Ankara, 2 Eylül 20 (.): AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti.
Rum yönetiminin Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraf olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

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"Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasbedemez.
Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır, hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 19:30
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