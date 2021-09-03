Çelik, Menendez'in sözlerini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'li Senatör Bob Menendez'in Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, amacının "Son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek olduğu"na yönelik sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Menendez, Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmeyecek, göremeyecek. Yanlış bir hayal kuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri orada barışın teminatıdır, orada boş yere bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Harekatı çerçevesinde oraya niçin çıktığını, bugün orada varlığının ne anlama geldiğini herkes, bütün dünya çok iyi biliyor. Durduk yere 'Türk Silahlı Kuvvetleri oradan çekilsin.' demek 'Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin.' demektir. Eski EOKA gibi 'Katliam örgütleri yeniden ortaya çıksın.' demektir. Yapılan bir futbol maçında ya da basit bir ziyarette bile Rum kesiminde insanlar şiddette maruz kalıyorlar. Açıkça söylüyorlar yaklaşımlarını. Senatör gitmiş oraya 'Benim arzum Türk askerini Kıbrıs'tan çekildiğini görmektir.' demiş. Bunu hiçbir zaman göremeyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri orada barışın teminatı olmaya, Kıbrıs davasının korunmasına katkı sağlamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edecek. Kendisi ile ilgili hiçbir zaman ulaşamayacağı temennide bulunmuş."