Çelik: “Cumhurbaşkanımızın bu kadar güçlü bir heyetle KKTC'deki törenlere katılması son derece önemli”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef komşumuz Yunanistan, iyi komşuluk ilişkilerine yaraşmayacak şekilde başkalarıyla iş tutan, Türkiye'yi, Avrupa Birliği üzerinden, başka devletler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışan birtakım aktiviteler yaptı. Netice itibarıyla görüldü ki bunların hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi yürüdüğü yoldan herhangi bir şekilde geri çevirmiyor, Cumhurbaşkanımızın kararlı siyasetinde herhangi bir değişiklik olmuyor." dedi.

Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 20 Temmuz'da bağımsızlığını kutlayacağını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız buraya çok güçlü bir heyetle katılacak. Cumhurbaşkanımızın, bu sene bu kadar güçlü bir heyetle KKTC'deki törenlere katılması son derece önemli. Çünkü KKTC'nin hak ve menfaatlerinin gasbedilmeye çalışıldığı, Rumların bu hak ve menfaatleri gasbetmek için Yunanistan ile birlikte bir sürü provokasyona imza attığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin yanında olduğunu birçok kez tekrarladı. Orada hem sondaj gemilerimizle hem kahraman Deniz Kuvvetlerimizle bayrak göstererek KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruyacağımızı net bir şekilde gösterdik."

Çelik, Yunanistan'ın, Atina Mutabakat Muhtırası'na uymadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Maalesef komşumuz Yunanistan, iyi komşuluk ilişkilerine yaraşmayacak şekilde başkalarıyla iş tutan, Türkiye'yi, Avrupa Birliği üzerinden, başka devletler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışan birtakım aktiviteler yaptı. Netice itibarıyla görüldü ki bunların hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi yürüdüğü yoldan herhangi bir şekilde geri çevirmiyor, Cumhurbaşkanımızın kararlı siyasetinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla doğru yol, Cumhurbaşkanımızın, NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e ifade ettiği gibi sorunların iki devlet arasında çözülmesidir, başka devletlerin buraya karıştırılmamasıdır. Tabii Miçotakis 'Bu yaz daha yumuşak geçecek' şeklinde bir ifadede bulundu. Umarız buna uyulur. Ama işte turizm sezonunda, 1989'daki Atina Mutabakat Muhtırası'ndan beri yapılmayan bu, orada bir tatbikat ilan etmek gibisinden bir yanlış, 15 Eylül'e kadar aslında bunu yapmamaları gerekiyordu ama yapmış oldular. Türkiye de buna karşılık Navtex ilan etti. Umarım bundan daha ileri birtakım provokatif adımlar atmazlar.""YUNANİSTAN'IN DEAŞ İLE MÜCADELEDE BİR ROLÜ YOK"Türkiye'nin, tansiyonu yükseltecek adım atmadığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:"Türkiye'ye dönük herhangi bir yalan bir ifade, yanlış bir beyan olmadığı müddetçe bizden de herhangi bir şekilde tansiyonu yükseltecek ne bir adım ne de bir açıklama yapılmıyor. Ama en son gördük Dışişleri Bakanları (Yunanistan), Türkiye'nin, DEAŞ ile yeterince mücadele etmediğini söylemiş. Bunun yanlış, yalan bir beyan olduğunu ifade ettik. Neden? Çünkü Türkiye sahada DEAŞ ile mücadele eden tek NATO ordusudur. Göğüs göğse mücadele ediyor. Çok sayıda terör örgütü DEAŞ mensubunu Türkiye bertaraf etmiştir. Yunanistan'ın DEAŞ ile mücadelede bir rolü yok. Biz koalisyonun üyesiyiz ama sahada da en güçlü şekilde biz mücadele ediyoruz. Aynı şekilde bu çerçevede Yabancı Terörist Savaşçılar ile mücadele grubunun biz eş başkanıyız. Türkiye'ye dönük bu kara propagandalardan uzak durulması iyi komşuluk ilişkileri açısından son derece önemli. "