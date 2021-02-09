“KKTC'NİN GASBEDİLMESİNE NE KKTC NE TÜRKİYE İZİN VERECEK”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Çelik, artık iki eşit devlete dayanan müzakere modelinin masaya gelmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs meselesine de değindi.



Çelik, "Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek" ifadelerini kullandı.YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARIAK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye’deki Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek." dedi.