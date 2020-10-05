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Çavuşoğlu: “Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adım attı“

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adımlar attığına işaret ederek, Yunanistan'ın Türk gemilerinin sismik araştırma yaptığı bölgelere askeri gemiler göndermesiyle müttefikler arasında bir çatışma riski ortaya çıktığını belirtti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:11
Çavuşoğlu: “Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adım attı“
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adımlar attığına işaret ederek, Yunanistan'ın Türk gemilerinin sismik araştırma yaptığı bölgelere askeri gemiler göndermesiyle müttefikler arasında bir çatışma riski ortaya çıktığını belirtti.

Çavuşoğlu, NATO'nun Doğu Akdeniz'da ayrıştırıcı rol üstlenmesine ilişkin, “Bir çatışma riski gören NATO ayrıştırıcı rolünü oynamak istedi. Biz başından beri bu inisiyatife olumlu baktık ve desteğimizi verdik. Şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

AA’nın haberine göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

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Stoltenberg ile Doğu Akdeniz, Libya, Suriye konuları yanında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırıların değerlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak diğer müttefiklerle olan ikili meselelerimizi NATO gündemine getirmemeye çalışıyoruz. Fakat bazı müttefiklerin sürekli Türkiye'yle olsun, başka ülkelerle olsun meselelerini NATO'nun gündemine getirdiğini görüyoruz." dedi. 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türk gemilerinin sismik araştırma yaptığı bölgelere askeri gemiler göndermesiyle müttefikler arasında bir çatışma riski ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Bir çatışma riski gören NATO ayrıştırıcı rolünü oynamak istedi. Biz başından beri bu inisiyatife olumlu baktık ve desteğimizi verdik. Tüm toplantılara katıldık ve Genel Sekreter ile sekretaryanın açıklamalarına destekleyici açıklamalar yaptık. Başlangıçta Yunanistan'ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz."

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Son Güncelleme: 05.10.2020 19:54
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