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Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki...

Mevlüt Çavuşoğlu: "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde"

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki...

Mevlüt Çavuşoğlu: "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde"

18 Ağustos 2019 Pazar 16:35
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki...

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

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Çavuşoğlu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız."

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizKemal KılıçdaroğluMevlut çavuşoğlu
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