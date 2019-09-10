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Çavuşoğlu:  “Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur“

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu:  “Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur“

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını kaydetti.

10 Eylül 2019 Salı 11:56
Çavuşoğlu:  “Kıbrıs meselesinde laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur“

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. 

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, Türkiye'nin hiçbir seçeneği dışlamadığını ve başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiğini daha önce de ifade ettiğini söyledi.

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Sonuç odaklı müzakereye gidilmesi ve müzakere çerçeve belgesinin net olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bizim ve Kıbrıs Türkü için hassas olan ve vazgeçilmez olan kırmızı çizgiler var. Bunların en önemli unsuru ise siyasi eşitliktir, etkin katılımdır ve dönüşümlü başkanlıktır. Bunların da önceden net bir şekilde belirlenip tartışmanın dışına çıkarılması gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman çözümü desteklediğini vurgulayarak, "Bundan sonraki müzakere ise sonuç odaklı ve net bir çerçeveyle olmalıdır ki artık bir başarısızlığı daha Türkiye olarak da Kıbrıs tarafı olarak da kaldıramayız. Laf olsun diye müzakereye başlamanın da bir anlamı yoktur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.09.2019 16:34
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğluKıbrıs SorunuKıbrıs Müzakereler
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