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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Ankara'da bir araya geldi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:45
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisiyle Suriye’deki Anayasa Komitesi sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Suriye'deki kaosu sona erdirmeye yönelik siyasi çözüm arayışlarının en önemli halkasını Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri oluşturuyor.

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150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, Ekim 2021'de BM Cenevre Ofisi'nde altıncı tur görüşmelerini gerçekleştirmişti.
Altıncı tur toplantıların ardından Pedersen, "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını dile getirmiş, ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı. Yedinci tur toplantıların ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.

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Son Güncelleme: 10.02.2022 00:58
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