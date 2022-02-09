Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisiyle Suriye’deki Anayasa Komitesi sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Suriye'deki kaosu sona erdirmeye yönelik siyasi çözüm arayışlarının en önemli halkasını Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri oluşturuyor.
Altıncı tur toplantıların ardından Pedersen, "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını dile getirmiş, ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı. Yedinci tur toplantıların ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor.