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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart 2022 Cuma 16:30
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Yaldız, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de asil Türk milleti ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir."

Yaldız, Çanakkale'nin sonsuza dek geçilemeyeceğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşenleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇANAKKALE SAVAŞLARI MILLETIMIZIN BÜYÜK BIR KAHRAMANLIK DESTANIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır." dedi.

Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihin en görkemli sayfalarından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlu ve mübarek olmasını diledi.

"Çanakkale geçilmez." sözünü tarihe nakşeden şehitleri rahmet, minnet, tazimle yad ettiğini ifade eden Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum." dedi.

"ÇANAKKALE SAVAŞLARI MİLLETİMİZİN KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

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İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'de yaşananları, "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer." ifadeleriyle dizelere döktüğünü hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. Türk milleti, Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi bu bakımdan sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 100 milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar, gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanı başımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görüyoruz. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna'nın, Üsküp'ün, Gümülcine'nin, Bakü'nün, Batum'un, Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çocuklarıyla İstanbul'un, Ankara'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Antep'in, Mardin'in, Edirne'nin evlatları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce, koyun koyuna yatıyor. Bunun için Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bütün bu bölgenin, hatta İslam dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını da yansıtır, sembolleştirir."

GENÇLERE "ÇANAKKALE'Yİ GÖRMELERİ" TAVSİYESI

Gittiği her yerde, gençlerle her buluşmasında onlara Çanakkale destanını anlatarak orayı mutlaka görmeleri gerektiğini söylediğini anlatan Erdoğan, her vatan evladının buradaki şehitliklerden, ecdadın ortaya koyduğu fedakarlıklardan çıkaracağı büyük dersler olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın gençlerinin de buraya gelmelerini, atalarını tanımalarını, aramızdaki kardeşliğin köklerine şahit olmalarını arzu ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale'yi evlatlarımıza hakkıyla layıkıyla anlattığımızda hem içimizde hem de kardeşlerimizle milletimiz arasında çok farklı bir muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum. Her şeyden önce, şu içinde bulunduğumuz mekanda Gazi Mustafa Kemal'in komutasında, o kınalı kuzuların çıktığı yolda, tüm haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekanda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Rabb'im bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kahramanları rahmetle anıyorum."

OSMANLI SANCAĞI 129 YIL SONRA ÇANAKKALE'DE

25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.

Tarihi sancak, törende Bakan Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim etti. Akar, sancağı üç kez öpüp alına koyarak teslim aldı.

Törende, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Çanakkale şehitleri için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.

Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin "Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.

Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişiyle sona erdi.

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Son Güncelleme: 18.03.2022 23:44
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