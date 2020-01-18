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Bülent Ecevit'in en yakınındaki isim: Rahşan Ecevit

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ona karşı sevgisini anlatmak için "El ele büyüttük" şiirini yazdığı, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında Ankara'da vefat etti.

Bülent Ecevit'in en yakınındaki isim: Rahşan Ecevit

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ona karşı sevgisini anlatmak için "El ele büyüttük" şiirini yazdığı, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında Ankara'da vefat etti.

18 Ocak 2020 Cumartesi 07:33
Bülent Ecevit'in en yakınındaki isim: Rahşan Ecevit

Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerin başında gelen Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA), 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Ressam, yazar ve siyasetçi kimliği ile tanınan Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını üstlendi.

Selanik'ten Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit, Robert Koleji'nden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi. Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit'in eşine duyduğu sevgisi de en az siyasi yaşantısı kadar çok konuşuldu.

Şair kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'e sevgisini ona yazdığı "El ele büyüttük sevgiyi" şiiriyle anlatmıştı.

Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.

Rahşan Ecevit, Kadir Çelik'in yazdığı "Rahşan Ecevit Anlatıyor: Bülent'imle Bir Ömür" kitabında eşi Bülent Ecevit ile evliliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

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"Evet biz mutlu olduk. Bir de şöyle düşünüyorum. Yani çok sıkıntılı günler geçirdik, siyasi açıdan zor günler geçirdik. Mitinglerimize gelince büyük tehlikeler atlattık mitinglerimizde falan. Yani üstümüze silahlar çevrildi, taşlar atıldı, sopalar kullanıldı falan filan ama hep mutlu olduk."

Eşinin ölümü sonrası Emrehan Halıcı ile Bülent Ecevit Vakfı'nı kuran Rahşan Ecevit, vefatına kadar vakıfta çalışmalarını sürdürdü.

Rahşan Ecevit'in yazdığı "Pülümür'de Aşk" adlı roman, 2002'de tiyatroya uyarlanmıştı.

DSP'Yİ KURDU

Rahşan Ecevit, 14 Kasım 1985'te Demokratik Sol Parti'yi (DSP) kurdu ve genel başkanlığını üstlendi. O dönemde siyasi yasaklı olan Bülent Ecevit, DSP'nin 14. yıl dönümünde, kuruluşlarını şöyle anlatmıştı:

"12 Eylül döneminde de yoğun bir demokrasi mücadelesi verdik. Mücadelenin güçlüklerini göze alamayanlarla yollarımız ayrıldı ve DSP'yi kurduk. Ben o sırada yasaklıydım. Partinin kuruluşuna Rahşan Ecevit öncülük etti. Çok zor koşullarda Genel Başkanlığı üstlendi. Rahşan Ecevit'in, kurucusu olduğu Köylü Dernekleri'nden  gelen örgütlenme deneyimi vardı. O deneyimini DSP'ye aktardı."

Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi. Ecevit, 22 Mayıs 2010'da 33. CHP Kurultayı'na bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 18.01.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
Rahşan Ecevit
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