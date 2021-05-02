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Bir yanda acı bir yanda umursamazlık

Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu

02 Mayıs 2021 Pazar 18:24
Bir yanda acı bir yanda umursamazlık
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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde denize giren bir turist, su altında cansız beden buldu. Hayatında ilk defa su altında cansız beden gördüğünü söyleyen adam, korktuğunu belirtti. Öte yandan cansız bedenin çıkarılmasını sahilde güneşlenen turistlerin hiçbir şey olmamış gibi izlemesi dikkat çekti.
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, ülkesinden Antalya'ya tatile gelen Nima Şerbetzade, deniz gözlükleri ile sahilde denize girdi. Denize yüzeyinde bir süre yüzen adam, su altında bir cisim gördü. Gözlüklerin de yardımı ile suya dalan ve gördüğü cismin cansız beden olduğunun farkına varan adam, durumu sahilde bulunan diğer vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Denizden ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekibi gelerek olay yerini netleştirmeye çalıştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

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Yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekipleri dalarak cansız beden dışarı çıkardı. Yapılan incelemede cansız beden Ali Yılmaz ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada şahsın sabah saatlerinde sahile gelerek denize girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan çantası ise ekipler tarafından merkeze götürüldü. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor.

"BİRAZ KORKTUM"

Cansız bedeni ilk olarak su altında gören Nima Şerbetzade, "Yüzerken gözlük ile bir ceset gördüm. Erkekti 40-50 yaşındaydı. Elbisesi var. Geldim, bu arkadaşlara haber verdim. Onlar da baktı. Biraz korktum. Heykel gibi görünüyordu" sözlerine yer verdi."ÇANTASI BURADAYMIŞ"Bir başka görgü tanığı Saim Duman, "Arkadaş denizin içerisinde bir ceset olduğunu söyledi. Yüzün koyu yatıyordu. Sabah girmiş. Çantası buradaymış. Polis ekipleri gelip çantasını götürmüş. Adam boğulmuş veya intihar etmiş. Biz de bilmiyoruz" dedi.Cansız beden, polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 02.05.2021 18:28
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAntalya
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