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Balık yağında oksidasyon reaksiyonu tehlikesi

15 Kasım 2021 Pazartesi 17:00
Balık yağında oksidasyon reaksiyonu tehlikesi

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. BARKIN BERK:  "BALIK YAĞI, MÜMKÜN OLDUKÇA HAVA İLE TEMAS ETTİRİLMEMELİ"
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barkın Berk, balık yağlarında oluşabilecek oksidasyon reaksiyonuna dikkati çekerek, "Balık yağı, mümkün oldukça hava ile temas ettirilmemeli." uyarısında bulundu.
İstanbul Medipol Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, temelde katı ve sıvı yağlarda bulunan
doymamış yağ asitler oksijene maruz kaldıklarında oksidasyon gerçekleşiyor. Dolayısıyla hava, sıcaklık, ışık ve nem gibi faktörler, Omega-3 yağ asitlerinin okside olma hızını tetikliyor.

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Omega-3 yağ asitlerinin oksidasyonuna dair değerlendirmede bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barkın Berk, "Ambalajlar açılmadan önce ürünlerin içerikleri havayla hiç temas etmediklerinden oksidasyonu sağlayabilecek oksijen ile karşılaşmazlar." dedi.
Doymamış yağ asitleri, uzun karbon zincirlerinden, doymamış çifte bağlardan ve karboksilik asitlerden oluşan oksidasyona açık yapılar olduğunu anlatan Berk, şunları kaydetti:
"Oksidasyonları sonucu koku, tat ve renklerinde değişiklikler gözlemlenir. Balık ve balıktan üretilen gıda takviyeleri, balık yağları içerisinde ALA, DHA ve EPA gibi insan vücudunun normal fizyolojik
işlemlerinin devam etmesi için gerekli omega tipi yağ asitleri içerirler. Yüksek dereceli doymamışlığa sahip bu yağ asitlerinin havayla reaksiyona girmesi sonucu oksidasyon oluşması söz konusudur. Balık yağı, mümkün oldukça hava ile temas ettirilmemeli. Günümüzde ambalajlanma şekline göre balık yağları, oksidasyon reaksiyonuna açık bir üründür. Balık yağı ve Omega 3 içeren gıda ve gıda takviyelerine antioksidan ilave edilse de edilmese de, havasız ortamda hazırlanıp paketlendiği ve kullanım sırasında açılacak porsiyonlara bölündüğü, ışık ve nemden korunduğu, hava geçirmez ambalajlarda saklandığı takdirde oksidasyon süreci durur."
 

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Son Güncelleme: 16.11.2021 00:51
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