banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Bakan Koca müjdeyi verdi!'

Türkiye'nin BioNTech'ten almış olduuğu 120 milyon doz aşıyla birlikte aşılanmanın hızının artacağını söyleyen Bakan Koca, Haziran'da 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını belirtti. Aşıların artık 2. doz için yedeklenmeyeceğini belirten Koca, "30 milyon doz direkt 30 milyon kişiye yapılacak ve biz de BioNTech'in yüzde 78'lik korumasından yararlanacağız. Aşı problemimiz kalmadı, bu iş bitmiştir" dedi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:31
Bakan Koca müjdeyi verdi!'
banner337

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin'in videokonferans yöntemiyle katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, uzun süreden sonra günlük vaka sayısının 10 bin altına düştüğünü belirterek, "Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

banner341
"TOPLAM 120 MİLYON AŞI GELECEK"
Bunun yanı sıra Bakan Koca müjdeyi vererek, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek" dedi.

AŞILAR 2. DOZ İÇİN YEDEKLENEMEYECEK
Bugüne kadar Türkiye'de uygulanan aşılarda, aşıların ikinci dozu yedeklenip tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından yedeklenen aşılar uygulanıyordu. Hürriyet'in haberine göre, mayıs sonu/haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacak. Bakan Koca, 30 milyon aşının 30 milyon kişiye yapılacağını belirterek, "BioNTech'in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Aşı problemimiz kalmadı" sözlerine yer verdi.

HAZİRAN SONUNA İŞARET ETTİ
İkinci dozun ikinci parti aşılarla geleceğini söyleyen Koca, "Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar. Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak" ifadelerinde bulundu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAşı20 Yaş AltıFahrettin KocaSağlık Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan: “Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik”
Erdoğan: “Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik”
Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü
Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gelecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gelecek
Biontech/Pfizer Türkiye’ye 90 milyon doz daha kovid-19 aşısı verecek
Biontech/Pfizer Türkiye’ye 90 milyon doz daha kovid-19 aşısı verecek
Erdoğan: “İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve gerekli mesajları vereceğim“
Erdoğan: “İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve gerekli mesajları vereceğim“
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısına katılacak
Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısına katılacak
Anadolu Ajansı kameramanı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Anadolu Ajansı kameramanı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim