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“AKDENİZ FIRTINASI” tatbikatı başladı.. Oktay: Doğu Akdeniz‘de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir” açıklamasında bulundu.

06 Eylül 2020 Pazar 16:09
“AKDENİZ FIRTINASI” tatbikatı başladı.. Oktay: Doğu Akdeniz‘de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir” açıklamasında bulundu.

Oktay, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır” dedi. 

Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz’de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı. 

TATBİKAT BAŞLADI 

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Türkiye ve KKTC tarafından yapılan bugün icra edilmeye başlanan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” 10 Eylül’e kadar sürecek.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

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Son Güncelleme: 06.09.2020 16:33
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz
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