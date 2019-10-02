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Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, Patriot olmuyorsa 'siper'i yapıyoruz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile tartışılan F-35 ve Patriot konularıyla ilgili Ankara'nın planı olduğunu söyledi.

Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, Patriot olmuyorsa 'siper'i yapıyoruz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile tartışılan F-35 ve Patriot konularıyla ilgili Ankara'nın planı olduğunu söyledi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:20
Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, Patriot olmuyorsa 'siper'i yapıyoruz

Savunmada milli kaynaklara yönelineceği mesajı veren Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Akar, MÜSİAD'ın düzenlediği "Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, dünyada önemli gelişmeler, yenilikler ve dönüşümlerin baş döndürücü bir hızda yaşandığını belirtti.

Bunların büyük bölümünün Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini ifade eden Akar, "Devletimiz, politik, askeri, teknolojik, ekonomik ve diğer alanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve bunlarla ilgili gerekli planlamalarını yapıp gerekli adımlarını tereddütsüz atıyor. Bizler başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlar, bakanlıklar, güvenlikle ilgili devletin tüm kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarımız gerçekten tahminlerinizin çok üzerinde gece gündüz demeden milletimizin ve vatanımızın hakkını, hukukunu karada, denizde ve havada savunmak, korumak ve kollamak için ellerinden gelen her türlü gayreti yakinen gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin artık sürekli kendi sorunlarıyla uğraşan, sahip olduğu kaynakları ve enerjisini kendi içinde tüketen bir ülke olmaktan çıktığını ifade eden Akar, şunları söyledi:

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"Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyenler, maalesef çok uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar. Bizim işlerimizi zorlaştırmak için eteğimizden, ayağımızdan tuttular. Artık bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimler, sonraki yıllarda devam ettirilemedi veya çeşitli sebeplerle akamete uğradı, uğratıldı. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı. Çok ciddi teşebbüsler oldu ama maalesef ilerlemekte bir sıkıntı yaşadık. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve desteğiyle son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğini hep birlikte görüyoruz. Bu alanda yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 70'lere gelmiş bulunmaktadır. TSK'nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkan ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Ülkemizin sadece pazar olduğu günlerin geçtiğini, artık sadece pazar değiliz, artık her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek."

"BİR ZAMANLAR BİZLER İÇİN HAYAL OLAN..."

Şanlı tarihteki başarılardan ilham alarak, hatalardan dersler çıkararak yola devam ettiklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. "

Son Güncelleme: 02.10.2019 18:14
Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarHürkuşF-35PatriotSiper
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