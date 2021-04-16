AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan “128 milyar dolarlık rezervin eridiği“ iddialarına cevap

"DÜN MENDERES'E 'YURT DIŞINA 12 UÇAK DOLUSU ALTIN KAÇIRIYOR.' DİYEN ANLAYIŞIN AYNISI BUGÜN BİZE BU İTHAMLARDA BULUNUYOR. ORTADA BELGE, BİLGİ YOK. SADECE AJANS ÇALIŞMASI ŞEKLİNDE ORTAYA KOYULAN BİR İDDİA VAR"

"DÜN ESED'İN AVUKATIYDILAR. AZERBAYCAN'A ASKER GÖNDERDİĞİMİZDE BİZE KIZIP ERMENİSTAN'IN AVUKATLIĞINI YAPTILAR. 'LİBYA'DA NE İŞİN VAR?' DEYİP İTALYA'NIN AVUKATLIĞINI YAPTILAR. BUGÜN DE FAİZCİLERİN AVUKATLIĞINI YAPARAK, 'FAİZ NİYE ARTMADI?' DİYE KIZANLARIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORLAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği iddialarına ilişkin, "Dün Menderes'e 'Yurt dışına 12 uçak dolusu altın kaçırıyor.' diyen anlayışın aynısı bugün bize bu ithamlarda bulunuyor. Ortada belge, bilgi yok. Sadece ajans çalışması şeklinde ortaya koyulan bir iddia var." dedi.

Turan, Mecliste, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Meclis gündemine ilişkin bilgi veren Turan, TBMM Genel Kurulunda bu hafta Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmeyi planladıklarını söyledi.

KKTC Anayasa Mahkemesinin, Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili kararını değerlendiren Turan, "Kıbrıs bağımsız bir devlet. Kıbrıs'ın kendi kararı ancak uluslararası hukuka baktığımızda, ebeveynlerin kendi çocuklarını din eğitimine vermesi anayasal hak." dedi.

Türkiye'nin, benzer konularla uzun yıllar kaybettiğini anımsatan Turan, "Türkiye bu konuda çok tecrübeli; bu ülkeye, siyasete, devlete ve millete büyük bedeli olduğunu beraber yaşadık. Kıbrıs'ın da bu tarz konuları yaşamamasını isteriz." diye konuştu.

Konunun daha özgürlükçü, makul bir yaklaşımla, milletin vicdanını rahatlatan tarzda çözülmesi gerektiğini belirten Turan, "Kıbrıs bize tarihin emaneti. KKTC Anayasa Mahkemesinin aldığı karar, klasik hukuktan çok uzak, ideolojik, tartışmaya açık. Bu kararın düzeltileceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"YALANDAN, İFTİRADAN BAŞKA BİR SİYASET YAPMIYORLAR"

Muhalefetin, "Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların eridiğine" ilişkin iddiasına yanıt veren Turan, "2002'de altın ve döviz beraber, brüt döviz rezervimiz 26 milyar dolar. Kılıçdaroğlu, '128 milyar dolar nerede?' diyorsa, öncelikle rezervi 26 milyar dolardan 128 milyar dolara çıkardığımızı yani başarımızı takdir ettiğini ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin daha büyük rezervleri hak ettiğini ancak bunun muhalefet tarafından tescilinin, kendileri açısından kıymetli olduğuna işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Aslında bizi eleştirirken bunu 26 milyar dolardan 128 milyar dolara çıkardığımızı da vurgulamış oluyorlar. Fakat bizdeki muhalefet nereden bakarsak bakalım hep elimizde kalan tarz ortaya koyuyor. Muhalefetin yalandan, iftiradan başka bir siyaset yapmadığını görüyoruz. Eğer dedikleri gibi Merkez Bankasında böyle bir kayıp varsa neden bunu bir anda 3 parti beraber kullanmaya başladı. Neden bunu dün değil de bugün söylemeye başladılar.

Sorunun cevabı şimdiye kadar çok defa net olarak verildi. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun göstergesi. Dün Menderes'e 'Yurt dışına 12 uçak dolusu altın kaçırıyor.' diyen anlayışın aynısı bugün bize bu ithamlarda bulunuyor. Ortada belge, bilgi yok. Sadece ajans çalışması şeklinde ortaya koyulan bir iddia var. Bu iddia dün yokken bir anda üç parti aynı anda söylüyorsa bu, başka bir hesabın, başka bir 'Başlayın.' talimatının gereğidir."

"CHP'YE 3,5 MİLYON LİRA CİVARINDA USULSÜZLÜK CEZASI KESİLDİ"

CHP'nin, AK Parti'yi, bu konularda eleştirecek olan en son parti olduğunu belirten Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti. Bunun içinde, vahim ama CHP ile beraber anılan sucuk, sakız, alkol, don, terlik harcaması var. Bunlar böyle adamlar. Nasıl oluyor da bunlar Anayasa Mahkemesinin bu kararını görmeden Merkez Bankasını eleştirebiliyorlar." dedi.

Merkez Bankasında eklenen, satılan veya çıkarılan ne varsa hepsinin kayda geçirildiğine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Bu, ülkemizin, devletimizin bankası. Ekonominin aktörleri, zamana göre tabii ki bazen dövizi bazen altını bazen Türk lirasını artıracaktır. İşlem budur. 'Faiz artmasın.' diye yapılan adımlar vardır. Bu adımları eleştirebilirsiniz ama 'Faiz artmasın.' diye ekonominin argümanlarının değerlendirilmiş olmasından kaynaklı bir eleştiriyse bunu baştacı ederiz. Ama olayı sadece siyasi hesaplarla Merkez Bankasının CHP gibi yönetildiğini zannederek bu ithamlarda bulunulmasını ne hükümetimiz ne de Merkez Bankası yönetimi hak etmiyor. Merkez Bankası, devletin bankası. Bu kadar ağızlarına sakız yapmalarını doğru bulmuyorum. Buna ilişkin açıklamalar yapıldı. Tekrar arzu ediyorlarsa randevu alsınlar. Merkez Bankasına gitsinler, izah edilsin."

"BUNLAR ÜLKEYE HİZMET ETMİYORLAR"

Bülent Turan, ülkenin bankasına zarar veren tarzda söylemde bulunulmasını doğru bulmadığını söyledi.

Bu adımları, üretim ekonomisini canlandırmak ve faizin artmaması için attıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Şimdi ısrarla bu hesabı sorduğunu zannedenler, aslında kendi faiz taleplerinin yerine gelmediğini düşünenlerin sözcülüğüne soyunuyorlar. Bu, akli bir işlem değil. Akli bir işlem olsaydı, buna zamanında 'Nerede bu?' derlerdi. Dün 'Damat nerede?', bugün 'Merkez Bankasının paraları nerede?' Yarın da başka bir şey olacak. Siyasi bir kavganın, ajans çalışmasının karşılığı bunlar. Bunun ülkeye haksızlık olduğu kanaatindeyim. Bu, ülkemizde faizin artmasını, üretimin durmasını isteyen malum anlayışların aparatlığına soyunmaktan başka bir şey değil. Zaten nerede bir yanlış var, onun sözcülüğünü CHP yapıyor. Dün Esed'in avukatıydılar. Azerbaycan'a asker gönderdiğimizde bize kızıp Ermenistan'ın avukatlığını yaptılar. 'Libya'da ne işin var?' deyip İtalya'nın avukatlığını yaptılar. 'Doğu Akdeniz'de ne işin var?' deyip başka birilerinin avukatlığını yaptılar. Bugün de faizcilerin avukatlığını yaparak, 'Faiz niye artmadı?' diye kızanların sözcülüğünü yapıyorlar. Ama milletimizin vicdanı, irfanı hepsini görüyor. Taş yerine oturacaktır. CHP'nin ayarı o kadar bozuldu ki bunlar ülkeye hizmet etmiyorlar."