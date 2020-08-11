banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1094
ALTIN
462.788
DOLAR
7.2194
STERLİN
9.5048
EURO
8.5112
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Adıyaman'da Kovid-19'a karşı atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TUBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen çok özel çalışmalarda,

11 Ağustos 2020 Salı 13:28
Adıyaman'da Kovid-19'a karşı atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi
banner337
banner351

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TUBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen çok özel çalışmalarda, "Kovidsera" adı verilen atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19'lu hastalardan alınan numuneler ile gerçekleştirilen çalışma, VETAL şirketinin BSL-3 laboratuvarında yürütülüyor.
Hastalardan alınan virüsler önce laboratuvar ortamında inaktive ediliyor, daha sonra çiftlikteki çalışma grubunda hastalıksız atlara enjekte ediliyor. Bu atlardan alınan plazmadan da antikor elde ediliyor.
ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede Türkiye'de önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
Kendilerinin de VETAL şirketi ve TUBİTAK ile ortak bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Turgut, şöyle devam etti:
"Bu çalışmaya 1 Nisan'da başladık. Şu anda çalışmamızın sonuna yaklaştık. TUBİTAK'a önce bir proje verdik. Bu çalışmamız aşı çalışmasına benzer bir çalışma ancak bizim çalışmamızın aşı çalışmalarından farkı beşeri antiserum olmasıdır. Şu anda hayvanlarda test aşamasına geldik. TUBİTAK ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halindeyiz. Elimizde yaklaşık 7 bin hastaya yetecek kadar antiserum toplanmış durumda. Ancak testlerin tamamı bitmedi."

banner341
"ATLARDAN 6 HAFTA SONRA ANTİKOR ELDE EDİLMEYE BAŞLANDI"
VETAL firmasının çok büyük bir tesisi olduğunu ifade eden Turgut, şöyle konuştu:
"Bu çalışma için tıpkı yılan ve akrep serumlarının üretim yöntemlerine benzer bir şekilde biz de virüsü kullanarak antiviral bir serum üretebilir miyiz diye yola çıktık. Çalışmada inaktive ettiğimiz virüsün atlara enjeksiyonundan yaklaşık 6 hafta sonra antikorlar elde edilmeye başlandı. Çalışmadaki atlarımız İngiliz ve Arap ırkıdır. Ayrıca bu atlar herhangi bir hastalığı olmayan atlardır."
"ÇALIŞMAMIZI DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN YÜRÜTÜYORUZ"
"Çalışmamız dünyada atlarda yapılan ilk çalışma niteliğindedir." diyen Turgut, kendi koordinesinde 13 kişilik bir ekibin görev yaptığını ifade etti. 
Turgut, "Yakın zamanda ABD'de bir çalışma başlatıldığı görülmüştür.  Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz. Bütün testler bittiğinde ve onay verildiğinde biz bu serumları hasta olan insanlara kullanabileceğiz. Özellikle yoğun bakımdaki kişilere kullanabileceğiz. Dozlamaları da yaptık. Beşeri antiseruma isim de bulduk. 'Kovidsera' adını verdik ve ürünün isim patentini de aldık." diye konuştu.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.08.2020 13:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Şentop'tan “Oruç Reis“ paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop'tan “Oruç Reis“ paylaşımı
Erdoğan: "Akdeniz'de kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz"
Erdoğan: "Akdeniz'de kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz"
Fahrettin Koca: "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın"
Fahrettin Koca: "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın"
TC Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyete sahiptir
TC Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyete sahiptir
Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
Türkiye'de ülkeye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme…
Türkiye'de ülkeye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme…
Çavuşoğlu: “Anlaşma, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor“
Çavuşoğlu: “Anlaşma, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor“
Türkiye'den 4 ülkeye tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den 4 ülkeye tıbbi malzeme yardımı
Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Türkiye'de 1083 yeni vaka, 18 can kaybı
Türkiye'de 1083 yeni vaka, 18 can kaybı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim