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ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 18:00
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanıldı.

Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti.

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Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 18:27
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