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ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales Ankara'da

13 Haziran 2019 Perşembe 14:31
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ile ABD'nin stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.   Açıklamada, "DEAŞ/PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı ortak mücadele kararlılığı ve Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi. 

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Son Güncelleme: 13.06.2019 17:58
Anahtar Kelimeler:
Nathan Sales Ankara
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